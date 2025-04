Ipswich perde fora de casa e se junta a Leicester e Southampton como clubes rebaixados no Inglês

Os três clubes rebaixados no Campeonato Inglês de 2025 estão definidos. Neste sábado, o Ipswich Town, 18º colocado, perdeu fora de casa para o Newcastle por 2 a 0 e foi matematicamente rebaixado à segunda divisão. Assim, o clube se junta a Leicester e Southampton, que estavam com seu descenso garantido nesta temporada.

Following back-to-back promotions to the top tier of English football, today's result confirms our relegation from the Premier League.