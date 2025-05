São Paulo: Lucas revela parada para tratar lesão e prevê retorno para julho

O time do São Paulo só deverá ter Lucas Moura novamente em julho. O jogador gravou um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira, para revelar que vai ficar fora da equipe para tratar uma lesão no joelho direito e só deve voltar aos gramados após o período de parada do Mundial de Clubes.

Lucas sofreu um estiramento da cápsula posterior do joelho direito no jogo com o Palmeiras, em 10 de março, na semifinal do Campeonato Paulista. O jogador ficou afastado por sete semanas, mas voltou a sentir dores fortes no local no jogo com o Alianza Lima, no Peru, pela Copa Libertadores, após novo trauma.

"Os exames mostraram que houve uma piora. Eu tomei a decisão de parar. Conversei com a comissão técnica e decidi parar porque não estava conseguindo performar como faço, então não iria conseguir ajudar o São Paulo e ainda iria piorar a situação do meu joelho. Foi uma decisão difícil. Muito ruim ficar de fora. Posso garantir a vocês que não tem ninguém mais chateado do que eu, mas infelizmente é uma coisa que faz parte da vida de um atleta", disse o jogador.