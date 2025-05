Tribunal do RJ determina afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF

Procurada, a CBF disse que não iria se posicionar de imediato.

O caso judicial em questão refere-se a uma suposta falsificação da assinatura do ex-presidente da CBF Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, em um acordo com Rodrigues no início deste ano que, na prática, permitiu a reeleição de Rodrigues no comando da entidade em um mandato até 2030.

O pedido de afastamento de Rodrigues fora inicialmente protocolado junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e negado pelo ministro Gilmar Mendes, que, no entanto, determinou que a Justiça do Rio desse encaminhamento às investigações sobre possíveis irregularidades no acordo.

Em sua decisão, o desembargador do tribunal fluminense Gabriel de Oliveira Zefiro disse que não foi possível ouvir Nunes porque sua defesa alegou questões de saúde que o impediam de comparecer a uma audiência. O magistrado disse que a capacidade mental de Nunes "está em dúvida desde 2018, quando foi diagnosticado como portador de câncer no cérebro."

"Declaro nulo o acordo firmado entre as partes, homologado outrora pela Corte Superior, em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários, Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido por Coronel Nunes", disse o desembargador.

"A consequência imediata e lógica consiste no reconhecimento da ilegitimidade da atual administração da CBF, fruto do acordo declarado nulo. A entidade não pode restar acéfala e é imperativo que se realizem eleições lícitas, dentro da legalidade estatutária", acrescentou.