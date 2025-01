No CT Rei Pelé, Neymar assina contrato com o Santos e brinca após caneta falhar

Neymar assinou o seu contrato com o Santos nesta sexta-feira. O vínculo é válido até o final de junho de 2025.

O atacante chegou ao CT Rei Pelé por volta das 17 horas (de Brasília). O helicóptero do craque pousou no gramado do CT Rei Pelé. Ao lado de familiares e amigos, o craque foi recebido pelo presidente Marcelo Teixeira, membros da diretoria e seu pai.

Na hora da assinatura, a caneta falhou. "Pode assinar? Pô, me deram uma caneta que não funciona. É pra assinar, tem certeza?", brincou o astro. Marcelo Teixeira deu risada e também tirou onda. "Posso assinar?", perguntou ao jogador, que disse: "se você quiser... (risos)".