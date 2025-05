Bruno Henrique, do Flamengo, pode ser suspenso por até dois anos

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, pode ser suspenso do futebol por até dois anos. Indiciado pela Polícia Federal no início de abril, o atacante do Rubro-Negro agora é investigado pelo Superior Tribunal de Justiça do Desporto (STJD). A informação é do UOL.

Bruno Henrique é suspeito de estar envolvido em um caso de manipulação, onde o jogador teria recebido um cartão amarelo de propósito na partida contra o Santos, no Brasileirão 2023. A punição teria beneficiado o irmão do atleta, Wander Nunes Pinto Junior, que foi previamente avisado sobre a advertência e apostou no lance.