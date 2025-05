COB oferece curso gratuito sobre saúde mental para profissionais do esporte

O anúncio da criação do curso havia sido feito no dia 16 de abril, por Marco La Porta, durante o evento de renovação do contrato de patrocínio com a farmacêutica Medley. Na ocasião, foi realizada uma mesa-redonda sobre saúde mental no esporte de alto rendimento com a Doutora Ana Corte, chefe médica do COB; Carla Di Pierro, psicóloga da entidade; e as ginastas Júlia Soares e Lorrane Oliveira.