Porto vence Maccabi Tel Aviv e conquista vaga nos playoffs da Liga Europa

O Porto retorna aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Rio Ave, pela 20ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 17h45 (de Brasília), no Estádio dos Arcos. Do outro lado, o Maccabi Tel Aviv duela diante do Beitar Jerusalem, pela 21ª rodada do Campeonato Israelense. A partida acontece no Bloomfield Stadium, às 15h30.

O gol da vitória do Porto saiu aos 13 minutos do segundo tempo, com Nicolás González. O jogador recebeu a assistência de João Mário e desviou de cabeça para o fundo das redes.