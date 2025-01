Negociação com Al-Rayyan mela por questão de tempo e Rony permanece no Palmeiras

A transferência do atacante Rony, do Palmeiras, ao Al-Rayyan, do Catar, melou. Na última quarta-feira, o Palmeiras havia encaminhado a venda do atleta, mas por questão de tempo, a negociação não poderá ser concluída. Dessa forma, o camisa 10 seguirá no clube, por enquanto.

O Palmeiras aceitou a oferta do time catari, enviou a documentação de transferência, mas não houve tempo suficiente para o atleta concluir a operação. A janela de transferências do Catar se encerra nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro.

Com a janela de transferências aberta, Rony foi liberado pelo Palmeiras para negociar com outros clubes. Nesse período, o Verdão aceitou duas ofertas do Fluminense, que não conseguiu contratar o atleta por desejo do próprio jogador.