Em estreia de Cuellar, Grêmio vence o Monsoon e segue sem perder no Gaúcho

O Grêmio segue sem perder no Campeonato Gaúcho. Nesta quarta-feira, o Tricolor venceu o Monsoon fora de casa por 2 a 0, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pela terceira rodada do Estadual. Arezo (2x) e André marcaram os gols do jogo, que marcou a estreia do colombiano Cuellar.

Principal reforço do Grêmio até o momento, Cuellar jogou até os 15 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Douglas Moreira. O Tricolor jogou a etapa final inteira com um jogador a mais.

Com a vitória, a equipe do técnico Gustavo Quinteros se manteve invicta e na liderança do Grupo A do Gaúcho, com sete pontos. Do outro lado, o Monsoon ocupa a terceira posição do Grupo C, com três unidades.