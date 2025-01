Elenco do Corinthians se reapresenta após vitória contra a Ponte Preta; veja como foi

O Timão também não vem contando com o meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita) e o volante Maycon (processo de transição após romper o ligamento do joelho). O jovem meio-campista Breno Bidon, por sua vez, está com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano.

O Corinthians volta a treinar na tarde desta sexta-feira, fechando a preparação para encarar o Noroeste. A bola rola no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.