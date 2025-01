Comissão técnica do Corinthians vê Garro bem fisicamente e espera contar com o meia em breve

A comissão técnica do Corinthians, chefiada por Ramón Díaz, está contente com a evolução física do meia Rodrigo Garro, que se encontra em fase final de recuperação de uma tendinopatia patelar no joelho direito. O Timão não trabalha com uma data específica, mas entende que o retorno do camisa está próximo.

Garro, que atuou no sacrifício na reta final da última temporada, passa pelo último estágio antes de voltar a jogar. O jogador já realiza atividades no gramado do CT Joaquim Grava acompanhado por profissionais do clube.

"Garro está na última etapa de recuperação. É muito positivo como ele está reagindo. Está bem na parte física. Falta pouco tempo para ele voltar, não dá para falar em dia específico. Estamos contentes, não preocupa pois ele está se recuperando bem, é nosso jogador mais importante. Claro que faz falta sempre, foi o melhor jogador da liga. Mas está na última etapa de recuperação", disse o auxiliar Emiliano Díaz em entrevista coletiva, após a vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta.