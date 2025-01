Com Messi titular, Inter Miami vence amistoso contra time peruano nos pênaltis

O Inter Miami disputou nesta quarta-feira sua segunda partida em 2025. Com Lionel Messi na equipe titular, o clube norte-americano não conseguiu sair do zero contra o Universitario, no estádio Monumental U, em Lima, no Peru, mas conseguiu a vitória nos pênaltis por 5 a 4.

Messi foi titular pega segunda vez em 2025. O craque argentino também esteve em campo no empate em 2 a 2 com o América, do México, em amistoso disputado no último dia 19. Assim como ele, o uruguaio Luis Suárez também começou jogando nos dois jogos.