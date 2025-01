Apresentado pelo Flamengo, Danilo revela preferência em atuar como zagueiro e projeta 2025

"O Filipe Luís me ligou, a gente tem uma relação muito bacana, de muita proximidade, em todos os momentos na Seleção Brasileira. Mas ele não teve de me convencer, qualquer coisa que um treinador possa dizer é muito menor do que aquilo que representa jogar pelo Flamengo. Jogar como zagueiro é uma posição que tenho totalmente dominada, ainda mais jogando no futebol italiano, que é uma escola de defensores que agregou muito na minha carreira. É uma posição que me sinto completamente confortável e que no time do Filipe a construção da jogada passa muito pelos pés do zagueiros, é o que eu gosto de fazer", continuou.

"O que não quer dizer que eu também não possa ajudar em algum momento, caso seja necessário, como lateral-direito, lateral-esquerdo, como meio-campista. Acho que no meu tempo de Juventus eu escolhi a camisa número 6 exatamente por isso, porque nunca me considerei apenas um lateral-direito. Sempre me considerei um jogador que podia atuar em qualquer posição do sistema defensivo, isso graças à sorte que tive de conviver com grandíssimos treinadores e absorver deles o máximo possível para me empenhar em campo", afirmou.