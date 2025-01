Augusto Melo diz que foi ameaçado por Tuma no Corinthians em caso envolvendo Fred Luz

A política do Corinthians segue pegando fogo nos bastidores. O presidente Augusto Melo segue pressionado, sofrendo com o andamento do processo de impeachment movido pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior.

Em entrevista nesta quarta-feira (29), Augusto Melo acusou Romeu Tuma Júnior de ter o ameaçado no Parque São Jorge. De acordo com o mandatário, caso ele não demitisse Fred Luz, consultor financeiro do Corinthians, Tuma moveria o processo de impeachment contra ele.

"Ele (Fred Luz) chegou como consultor porque a empresa dele é uma consultoria, mas ele é um CEO, ele participa também. Ao contrário do que o Tuma falou, ele foi contra o Fred. Está gravado em ata ele me ameaçando. Ele disse: 'ou você tira o Fred Luz até dia 23, ou eu movo um processo de impeachment contra você. Me paga que eu faço o mesmo trabalho do Fred Luz'", disse Augusto Melo sobre a ameaça de Romeu Tuma Júnior, em entrevista ao Meu Timão.