Veja como o Santos se reaproximou de Neymar até acertar o retorno do ídolo

Já em 2023, o atacante apareceu na Vila Belmiro para assistir ao empate de 0 a 0 do Peixe com o Audax Italiano, pela Sul-Americana. A visita do ídolo, aliás, impulsionou as redes sociais do clube.

Ano passado, Neymar foi mais duas vezes ao estádio santista. Ele acompanhou as vitórias sobre Corinthians e Palmeiras, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão de 2024. Diante do Verdão, aliás, ele foi o escolhido para entrar em campo com a taça do Estadual.

Em todas as ocasiões, ele foi ovacionado pelo público, que pediu o seu retorno.







Neymar não foi mais à Vila, mas acompanhou alguns jogos do Santos pela televisão e fez questão de postar nas redes sociais. Ele chegou a conversar com os jogadores por telefone e celebrou o acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro.

A família do astro também tem boa relação com Marcelo Teixeira, atual presidente do Peixe. As conversas para o atacante voltar se intensificaram após Jorge Jesus declarar que não pretendia usá-lo no Campeonato Saudita, apenas na Liga dos Campeões da Ásia e no Mundial de Clubes.