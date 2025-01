Athletico-PR lança campanha contra o racismo após caso com o zagueiro Léo

Expulso de campo após uma dividida com Lucas Ronier, o zagueiro foi ofendido por um torcedor do Coxa. O vídeo do momento viralizou na internet. A partida acabou empatada em 0 a 0.

O clube também divulgou um vídeo especial com a participação de Léo, contratado pelo Athletico-PR para a temporada de 2025.

Além da cor preta e detalhes em dourado, a camisa, lançada em 2024, ainda terá a frase "Não ao racismo" estampada. Os torcedores também podem fazer parte da ação e personalizar sua camisa sem custos nas lojas oficiais do Athletico-PR.

O Furacão é apenas o 6° colocado do Campeonato Parananense, com oito pontos, três atrás do líder Operário-PR.