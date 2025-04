Em duelo de brasileiros, Inter arranca empate com Bahia na Libertadores

Como foi o jogo

A primeira etapa foi de desempenho positivo pelos dois lados, mas o Bahia foi superior. Apesar do melhor início do Internacional, com uma finalização defendida por Ronaldo aos 12 minutos, foram os donos da casa que somaram mais chutes no alvo e souberam concluir melhor as oportunidades obtidas ao longo dos 45 minutos iniciais. Everton Ribeiro criou grandes chances e fez papel de volante, além de meia-armador.

Classificação e jogos Libertadores

O Bahia conseguiu abrir o placar com Jean Lucas, mas Enner Valencia entrou para empatar o duelo. Novamente com certa superioridade da equipe baiana, o Inter foi pressionado ao longo da segunda etapa. Após o gol dos donos da casa, o Colorado insistiu e conseguiu encontrar um tento com seu artilheiro já na reta final.

Gols e destaques

Lucho parou em Anthoni. Everton Ribeiro deu passe incrível para Santiago Arias, que soltou para o centroavante na entrada da grande área. O camisa 9 chutou com desvio e o goleiro do Inter conseguiu bela defesa.

Ronaldo foi de vilão a herói na mesma jogada! O goleiro, surpresa no lugar de Marcos Felipe, tocou na fogueira para Caio Alexandre. A bola sobrou com Alan Patrick, que deu passe para, sozinho, Vitinho finalizar e o paredão do Bahia fazer defesa incrível.