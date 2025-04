Em jogaço, Bahia e Inter empatam em Salvador

O embate brasileiro na Libertadores entre Bahia e Inter, na Fonte Nova com mais de 43 mil torcedores honrou a memória da decisão do Brasileirão de 1988.

Jogo intenso, com atacantes perdendo gols, goleiros com grandes defesas, o zero não saiu do placar no primeiro tempo.

No segundo o Bahia saiu na frente, com Jean Lucas, aos 28 minutos, que até fazia justiça à ligeira superioridade baiana.