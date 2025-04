Ríos marca nos acréscimos, e Palmeiras bate Sporting Cristal na estreia pela Libertadores

O Palmeiras estreou na Libertadores nesta quinta-feira com uma vitória muito suada, por 3 a 2, contra o Sporting Cristal, no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Estêvão, Piquerez e Richard Ríos anotaram para o Verdão, enquanto Pretell e Távara fizeram para os donos da casa.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira sofreu no começo, mas foi para o intervalo com a vantagem no placar após gol de Estêvão. No segundo tempo, voltou melhor, mas viu o Sporting Cristal empatar, com chute de fora da área de Pretell. Piquerez empatou, de pênalti, na reta final, mas o Verdão sofreu novo gol de fora da área, em chute de Távara, e cedeu o empate. Nos acréscimos, Richard Ríos garantiu a vitória palmeirense.

Com esse resultado, o Verdão soma três pontos e fica na vice-liderança do Grupo H, atrás do Cerro Porteño, com a mesma pontuação, mas saldo de gols maior. O Sporting Cristal ocupa a terceira posição.