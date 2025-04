Palmeiras marca no fim, salva atuação ruim e estreia com vitória na Liberta

Palmeiras sofre golaços, mas conquista vitória no fim

O Palmeiras voltou melhor para a segunda parte, mas desperdiçou chances importantes para definir o jogo e viu o Sporting Cristal crescer com dois golaços.

Primeiro com Pretell e depois com Távara. Dois chutes indefensáveis para Weverton, que fizeram a equipe peruana gostar do jogo.

A equipe de Abel Ferreira chegou à vitória no abafa: nos acréscimos, Luighi colocou a bola na cabeça de Richard Ríos, que só teve o trabalho de ganhar da defesa no alto e empurrar para o fundo do gol.

Lances importantes

Weverton espalma falta perigosa do Sporting Cristal. Aos 17 minutos do 1º tempo, a bola bateu no braço de Bruno Fuchs quase na risca da grande área e a arbitragem marcou falta. Santiago González bateu forte, mas Weverton espalmou para escanteio.