Discípulo de Avancini, Ulan Galinski disputa Copa do Mundo de MTB em casa

Ulan Galinski, um dos principais nomes do mountain bike do Brasil, começou a temporada 2025 da Copa do Mundo na etapa de Araxá, Minas Gerais, e quer chegar ao Top 10 do torneio. Ele é discípulo de Henrique Avancini, que deixou a modalidade em 2023 e ajuda o pupilo em uma mentoria.

Atual campeão brasileiro do cross country olímpico, Galinski vai disputar as provas de short track no sábado (5) e cross country olímpico no domingo (6).