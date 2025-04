Internacional arranca empate do Bahia em estreia pela Libertadores e aumenta sequência invicta na temporada

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Internacional visitou o Bahia na Arena Fonte Nova, empatou por 1 a 1 e aumentou sua sequência invicta na temporada. Valencia foi quem marcou para os visitantes, enquanto Jean Lucas balançou as redes para a equipe da casa.

Com o resultado, o Colorado chegou a um ponto, na segunda colocação do Grupo F, e aumentou sua sequência de partidas sem derrotas para 14 partidas (nove vitórias e cinco empates). Do outro lado, o Bahia também alcançou um somado, mas se encontra na terceira posição da chave por critérios de desempate.

O Internacional volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Cruzeiro, no Beira-Rio. Um dia antes, também às 18h30, o Bahia visita o Santos, na Vila Belmiro. Ambos os duelos serão válidos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.