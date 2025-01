Oscar festeja primeiro gol pelo São Paulo e agradece carinho do elenco: "Foi especial"

A noite deste domingo foi especial para Oscar. O meia marcou o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo e ajudou na vitória de 3 a 1 sobre o Corinthians, no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

"Clássico é sempre diferente. O Corinthians é um dos maiores rivais do São Paulo. É muito especial ganhar esse Majestoso fazendo um gol. Foi especial. Sabia que quando eu voltasse para o Brasil teria alguns jogos especiais. Hoje foi um deles. Espero que a gente possa fazer uma grande temporada e ganhar muito mais clássico", disse o jogador.

Este foi o segundo jogo oficial de Oscar desde que ele retornou ao Tricolor Paulista. O atleta de 33 anos falou sobre como tem sido este seu recomeço na equipe e celebrou a forma como foi recebido pelos companheiros.