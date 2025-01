Oscar e Lucas brilham, e São Paulo vence Corinthians em clássico de golaços

A partida começou uma hora depois do previsto por causa das fortes chuvas. O duelo foi adiado em 30 minutos e, depois, em mais 30 até finalmente começar às 19h30.

Com o resultado, o São Paulo chega a sete pontos em três partidas e tomou a liderança do grupo C com um jogo a menos. Já o Corinthians perdeu os 100% de aproveitamento e conheceu sua primeira derrota, parando nos nove pontos e dividindo a liderança do grupo A com o Mirassol.

Os dois times voltam a campo nesta quarta-feira pelo Paulistão. O Corinthians visita a Ponte Preta às 19h45, enquanto o Tricolor vai ao Canindé jogar contra o Portuguesa, um pouco mais tarde, 21h35.

Dupla consagrada de Cotia resolve

Desde que chegou ao São Paulo, Oscar jamais escondeu a ansiedade por repetir a dupla que tinha formado nas categorias de base com Lucas. Depois de um primeiro tempo tímido do time, os novos campeões de Cotia deram a volta olímpica no Morumbis com as taças da Copa do Brasil sub-20 e da Copinha. De alguma forma, isso pareceu inspirar a dupla já consagrada e hoje de volta ao Tricolor.