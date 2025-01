Com dois de Lucero, Fortaleza atropela o Cariri e vence a segunda no Campeonato Cearense

O Fortaleza recebeu o Cariri, nesta segunda-feira, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense. No Estádio Presidente Vargas, o time da casa goleou e venceu por 7 a 0, com gols de Moisés, Martín Lucero (dois), Marinho, Tomás Pochettino, Yago Pikachu e Emanuel Brítez.

Com o resultado, o Fortaleza conquista sua segunda vitória no Campeonato Cearense e segue na liderança do grupo B, com seis pontos conquistados. Por outro lado, o Cariri, que ainda não venceu na competição, segue na lanterna da chave, com zero ponto somado.

As duas equipes voltam a campo nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. O Fortaleza recebe o Maracanã, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. Enquanto o Cariri visita o Tirol, às 19 horas, no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa.