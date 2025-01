Com anúncio próximo, Santos já planeja apresentar Neymar no Pacaembu e na Vila

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player's contract by mutual consent.

Dos camarotes da Vila, Neymar deve acompanhar o clássico entre Santos e São Paulo às 20h30 (de Brasília) deste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A reestreia pode ocorrer diante do Botafogo, 19h15 do dia 5 de fevereiro, também na Vila, pela sétima rodada do Estadual.

Aos 32 anos de idade, Neymar vem de uma passagem decepcionante pelo Al-Hilal. O atacante brasileiro retornou de grave contusão no joelho em outubro do ano passado, mas sofreu lesão muscular na coxa logo no segundo jogo, o que gerou novo afastamento.