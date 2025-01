KTO Minas bate São Paulo e encara o CAIXA/Brasília na semifinal da Copa Super 8

Neste sábado, o KTO Minas venceu o São Paulo por 82 a 64, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. pelas quartas de final da Copa Super 8. Com o resultado, a equipe mineira garantiu uma vaga na semifinal do torneio.

Os paulistas até começaram melhores e encerraram o primeiro quarto na frente. Contudo, os mandantes se acertaram e encurtaram a diferença no quarto seguinte. Na volta do intervalo, a equipe do técnico Léo Costa deslanchou e assumiu a liderança do placar para não sair mais.

Na próxima fase, o KTO Minas vai enfrentar o CAIXA/Brasília, que venceu o Ceisc/União Corinthians, na Arena BRB/Nilson Nelson, em Brasília, nesta noite. O placar foi 85 a 75.