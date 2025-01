Vegetti exalta vitória do Vasco e fala sobre atuação individual: "Tive um jogo ruim"

Vegetti mostrou o conhecido faro de gol e fechou o placar da vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Madureira, nesta quinta-feira, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Pela 1ª vez com o time principal no ano e na estreia do técnico Fábio Carille, o Gigante da Colina conquistou a primeira vitória no torneio.

"Uma vitória muito importante para nós. Primeiro jogo oficial no ano. Difícil, depois das férias, de começar o trabalho com um novo treinador, um lugar muito quente, parece que saiu da sauna. Vimos uma equipe compacta, com posse de bola, mas sempre tem de melhorar. Tem muito a melhorar. Respeitamos o rival, mas falei que tem de respeitar a camisa primeiramente. A nossa camisa é muito grande. A gente tem de competir em todos os estádios, tem de ganhar e não tem de levar pancada. A base do ano passado foi mantida, isso é muito bom, porque nos conhecemos, além dos jogadores que chegaram. Acho que vamos ter um ano muito bom. Acreditamos no trabalho do professor, no trabalho que a diretoria está fazendo. Temos de ir devagar e com uma vitória é muito importante", afirmou.