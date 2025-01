Red Bull Bragantino anuncia renovação com o lateral Juninho Capixaba até 2027

Destaque do Braga nos últimos anos, Juninho Capixaba renovou seu contrato por mais três temporadas! ?#RedBullBragantino pic.twitter.com/ORwoNly472

? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 24, 2025

Na última temporada, Capixaba esteve presente em 46 partidas do Bragantino na temporada, marcando cinco vezes e dado duas assistências. Porém, o começo de 2025 não foi dos melhores, já que o lateral falhou nos dois gols sofridos para o Corinthians na estreia do Paulistão.

Ao todo, Juninho Capixaba disputou 105 partidas pelo Bragantino, tendo marcado oito gols marcados, além de ter distribuído sete assistências no período. Com 27 anos, o lateral de 27 anos foi revelado pelo Bahia, além de já ter vestido a camisa de grandes clubes do Brasil como Corinthians, Grêmio e Fortaleza.

No Brasileirão de 2024, o Red Bull Bragantino se salvou do rebaixamento apenas na última rodada. O Massa Bruta terminou a competição com 44 pontos em 38 jogos. O próximo jogo da equipe no Paulistão é neste sábado, quando visitará o Água Santa a partir das 16h (de Brasília).