Marcos Rocha projeta embate contra o Novorizontino e avalia vitória do Palmeiras sobre o Santos

"Clássico é sempre importante vencer. Ainda mais jogando fora de casa, contra uma equipe tradicional como o Santos, um resultado que tivemos de correr atrás. Avaliando no geral, a nossa equipe estava muito bem desde o primeiro tempo, faltando só criar um pouco mais de oportunidade, definir as situações de perigo. E no segundo tempo, pela experiência, pela maneira de jogar, eu consegui entender o jogo, dar um pouco mais de liberdade para o Estêvão receber a bola e ir pra cima", pontuou.

Marcos Rocha ainda destacou a importância da rotatividade do elenco neste início de temporada. O técnico Abel Ferreira promoveu escalações diferentes nos primeiros compromissos do Palmeiras.

"Na terceira rodada da competição, ainda estamos em fase de preparação, não está todo mundo 100% fisicamente, mentalmente, tecnicamente. Mas, com essa ideia do Abel de dividir duas equipes, estamos conseguindo dar um ritmo de jogo pra todo mundo e quem entrar dar conta do resultado e se colocar à disposição do treinador", afirmou.

O duelo contra o Novorizontino, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, está marcado para às 20h30 (de Brasília).