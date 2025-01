Zubeldía explica escalação com "quarteto mágico" e elogia Oscar no São Paulo: "Precisávamos disso"

Luis Zubeldía explicou por que decidiu escalar o São Paulo nesta quinta-feira com um "quarteto mágico", como é apelidada pela torcida a formação com Lucas, Oscar, Luciano e Calleri juntos no ataque. Para muitos, esse time é extremamente ofensivo, mas ao menos contra o Guarani a estratégia deu certo, já que o Tricolor venceu por 1 a 0.

"Quando alguém joga com quatro atacantes importantes, nosso caso, temos que defender bem, fazer a saída de bola mais segura possível, e quando nos toca trabalhar como equipe na pressão, temos que fazer cada vez melhor e sincronizado. Com o tempo podemos melhorar em várias situações", disse Zubeldía.

É verdade que o Guarani não exigiu muito da defesa do São Paulo, mas a situação certamente será diferente contra adversários mais fortes, caso do duelo de domingo, contra o Corinthians, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, novamente pelo Campeonato Paulista.