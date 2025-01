Giro da rodada: América-MG atropela o Pouso Alegre e vence a primeira pelo Campeonato Mineiro

Logo na sequência, após erro na saída de bola do Pouso Alegre, Cauan Barros recebeu de Jonathas e bateu firme de fora de área para anotar um belo gol, o quarto do time da casa, aos 32 minutos.

Durante o intervalo, a luz caiu na Arena Independência e atrasou o reinício da partida. Aos sete minutos do segundo tempo, Jonathas recebeu de Fabinho, na cara do gol, e completou seu hat-trick. Já na reta final, Adyson deu lindo passe para David Lopes. O atacante ainda driblou o goleiro antes de marcar o sexto do América-MG, aos 35.

Ainda deu tempo do time da casa marcar o sétimo, aos 44 minutos. Figueiredo avançou pela ponta esquerda, recebeu de Marlon e bateu cruzado para fechar a goleada do América-MG.

Campeonato Gaúcho

O Caxias estreou no Campeonato Gaúcho com vitória sobre o Monsoon, no Estádio do Vale. Nicholas marcou o único gol da partida e garantiu os três pontos para o Caxias, que assumiu a liderança do grupo B. Já o Monsoon fica na lanterna do grupo C.

Os dois times voltam a campo neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Caxias visita o Grêmio, às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. O Monsoon visita o Pelotas, às 16 horas, no Estádio Boca do Lobo.