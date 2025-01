CBJ confirma calendário de 2025 e apresenta novas sedes dos eventos nacionais

A Confederação Brasileira de Judô apresentou o Calendário Nacional de competições para a temporada 2025 nesta quinta-feira, confirmando as novas sedes que receberão Campeonatos Brasileiros e CBI's neste ciclo olímpico. Capitais como João Pessoa (PB) e São Luís (MA) voltaram ao circuito que também conta com polos do judô nacional, a exemplo de Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG).

"Trabalhamos com um planejamento antecipado para esse novo ciclo, conseguindo fechar as sedes e datas de praticamente todas as competições nacionais com antecedência, o que facilita a logística e o planejamento de todos os participantes, sejam atletas, treinadores, clubes e Federações. Estamos muito animados com o início de mais um ciclo para o judô brasileiro", disse Thiara Bertoli, gerente de competições da CBJ.

Brasília será a casa do CBI Meeting Nacional sub-18 e sub-21, abrindo o calendário 2025 nos dias 08 e 09 de fevereiro. Em março, o Rio de Janeiro voltará a receber uma etapa internacional, o Open Pan-Americano Júnior e Sênior, de 14 a 16. Já em abril, ainda sem data definida, a Seletiva Nacional Sênior terá os principais judocas da Seleção para definir a equipe do Pan-Americano.