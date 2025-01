Autor de um dos gols, Keno enaltece vitória do Fluminense sobre a Portuguesa-RJ

Com o elenco principal, o Fluminense conquistou a primeira vitória neste Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, o Flu venceu a Portuguesa por 3 a 1, no Estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Estadual. Keno abriu o caminho para o triunfo e valorizou o resultado.

"A gente sabe que a preparação física ia pegar um pouco, que a gente vinha de duas semanas (treinando), mas tem de saber que tem de voltar a jogar para pegar ritmo de jogo. A gente sabia que ia ser difícil, campo pesado, mas o time se portou bem e o mais importante são os três pontos", afirmou Keno, ao "Premiere".

No primeiro tempo, após cruzamento de Serna, Keno finalizou e o goleiro Bruno aceitou. O Fluminense, assim, abriu o placar. E o lance gerou uma brincadeira entre Mano Menezes e o atacante.