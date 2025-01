Manchester City anuncia Kerolin, atacante da seleção feminina

Depois de Vitor Reis, ex-Palmeiras, o Manchester City anunciou mais um reforço brasileiro. Desta vez, para o time feminino. Kerolin, atacante da seleção brasileira, foi confirmada como a nova jogadora da equipe inglesa.

"Oi, torcedores do City, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui e ser jogadora oficial do City. Mal posso esperar para encontrar vocês em campo. Estamos juntos. Um abraço e um beijo", declarou, em vídeo publicado nas redes sociais do time inglês.

Aos 25 anos, Kerolin já defendeu Corinthians e Palmeiras, clubes tradicionais do futebol brasileiro. No exterior, atuou pelo Madrid e, ultimamente, estava no North Carolina Courage, dos Estados Unidos.