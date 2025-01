Corinthians consegue recursos para quitar salários atrasados de elenco e comissão técnica

O Corinthians conseguiu recursos para quitar os salários atrasados do elenco e da comissão técnica referentes ao mês de janeiro. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o pagamento deve ser feito entre esta quarta e quinta-feira.

O Timão derrubou o bloqueio judicial relativo à premiação do último Campeonato Brasileiro. O clube embolsou R$ 33,7 milhões pelo 7º lugar na liga nacional.

A Gazeta Esportiva informou que o Corinthians teve suas contas bloqueadas no começo de janeiro pelo empresário André Cury, que acusou o clube de fraude na Justiça e encontrou uma brecha no Regime Centralizado de Execuções (RCE), que faz parte do plano do Timão para organizar as ordens de pagamentos a credores e execuções judiciais.