Santos anuncia a contratação da zagueira Pardal, ex-Colo-Colo

O Santos anunciou, nesta terça-feira, a contratação da zagueira Pardal. Aos 31 anos, a experiente defensora chega do Colo-Colo, do Chile, para sua primeira passagem pelas Sereias da Vila, com contrato até 31 de dezembro de 2026.

Pela equipe chilena, a atleta foi campeã nacional e enfrentou o Alvinegro Praiano na fase de grupos da última edição da Libertadores.

"O Santos é muito grande e fico muito emocionada por vestir essa camisa. É uma honra estar aqui na Vila Belmiro, o Santos é grande mundialmente. Já disputei jogos aqui como adversária, obviamente, e agora estar pisando aqui representando o Santos é motivo de muito orgulho para mim e para minha família", declarou.