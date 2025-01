Clássico contra o Palmeiras será o primeiro do Santos após ano na Série B

Agora temos clássico pela frente no Alçapão! ? pic.twitter.com/mlfhLuw7lB

De volta à elite do futebol brasileiro, o Santos encara justamente o mesmo rival que protagonizou seu último clássico em 2024. O Palmeiras travou a final do Paulista contra o clube da Baixada Santista. O Peixe venceu o jogo de ida da decisão por 1 a 0, em março, mas foi superado por 2 a 0 na volta, em abril, e ficou com o vice-campeonato.

Após a derrota na final, o Santos não enfrentou mais nenhum rival. Além da presença na Série B, o clube também não conseguiu se classificar para a Copa do Brasil do ano passado, o que pulverizou de vez as chances de disputar mais clássicos.

Contra o Palmeiras, o Alvinegro Praiano busca manter a invencibilidade na temporada. A equipe somou uma vitória e um empate nos dois primeiros jogos. A bola rola para o clássico a partir das 21h35 (de Brasília).