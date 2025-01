Neymar curte publicação do Santos em rede social e agita torcedores

O fato de Neymar ter curtido a publicação agitou ainda mais os torcedores. Diversos fãs destacaram que o atacante curtiu a foto. Outros pediram para que o Santos anuncie o astro.

Neymar possui contrato com o Al-Hilal até junho de 2025. As conversas entre o atacante e o Peixe evoluíram nos últimos dias, e as partes se aproximaram de um acordo. Resta agora saber se o clube saudita irá rescindir com o brasileiro ou se irá emprestá-lo ao time praiano por seis meses, ou seja, até o fim do vínculo.

Contratado em 2023, o camisa 10 sofreu com lesões e não conseguiu emendar uma sequência de partidas pelo clube saudita. Em 2024, o jogador de 32 anos participou de apenas dois jogos.

Caso a contratação seja concretizada, Neymar retornará ao Brasil após 12 anos. O atacante, revelado pelo Santos, acertou sua ida para o exterior em 2013, quando foi contratado pelo Barcelona.