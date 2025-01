Ryan Francisco brilha de novo, São Paulo vence Cruzeiro e vai à semi da Copinha

No segundo tempo Ryan Francisco teve uma oportunidade de ouro para encaminhar a classificação do São Paulo. Aos 25 minutos, o camisa 9 recebeu belo passe em profundidade, driblou o goleiro, mas bateu para fora, levando a torcida à loucura em Jaú.

Aos 30 minutos, entretanto, Ryan Francisco não deixou outra chance passar. Ferreira invadiu a área e tocou para o camisa 9 dominar e chutar forte, encaminhando a vaga do São Paulo na semifinal da Copinha.

Nos minutos finais bastou ao São Paulo apenas administrar a ótima vantagem construída no decorrer do confronto, minando as investidas do Cruzeiro ao se manter bem posicionado no campo defensivo, sem deixar de explorar os espaços deixados pelo adversário devido à obrigação de se expor mais. Classificação para a semifinal da Copinha garantida pelo Tricolor.