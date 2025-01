Arana revela sondagem do Corinthians: 'Perguntaram sobre minha situação'

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, titular do Atlético-MG, revelou à imprensa que recebeu uma sondagem recente do Corinthians. Em entrevista neste sábado, o defensor disse que a diretoria de seu ex-clube quis entender sua situação atual no Galo.

"Recebi sondagem. Nunca chegou ao ponto de eu ter que decidir se sigo aqui (Galo) ou não. Acho que o pessoal do Corinthians perguntou sobre a minha situação aqui no Atlético, mas nunca chegou algo concreto para mim. Mas aconteceu a sondagem, sim", disse Arana, que foi revelado na base do Timão e se destacou pelo profissional especialmente na campanha vitoriosa de 2017.

O Atlético-MG do técnico Cuca faz pré-temporada nos Estados Unidos. Neste domingo, a equipe empatou por 0 a 0 com o rival Cruzeiro em Orlando, pela FC Series. Arana foi titular na lateral esquerda.