Boavista x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Carioca

Jogadores como Jair, Paulinho e Maxime Dominguez, que entraram no decorrer da partida contra o Bangu, podem iniciar o duelo em Saquarema como titulares. Outros atletas do elenco principal, que vem trabalhando com o técnico Fábio Carille e vai estrear na temporada na quarta rodada, contra o Madureira, podem ser opções no banco de reservas.

Com uma vitória sobre o Flamengo na estreia e uma derrota para o líder Maricá, o Boavista aparece na quinta posição, com três pontos. O Vasco é o oitavo com dois.

FICHA TÉCNICA



BOAVISTA X VASCO

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)



Data: Domingo, 19 de janeiro de 2025