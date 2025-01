Meia Maratona Internacional de São Paulo terá sua 18ª edição no dia 26 de janeiro

Além disto, outro importante fator foi a facilidade de acesso aos participantes de outras partes da cidade, uma vez que está a poucos metros da estação Corinthians-Itaquera e da linha 11 Coral da CPTM. Isso acabou incentivando os atletas de várias partes de São Paulo.

Na briga pelo topo do pódio, o equilíbrio tem sido a principal marca no masculino. São nove vitórias estrangeiras contra oito de brasileiros, proporcionando uma rivalidade sadia entre os atletas da Elite. No feminino, a vantagem é das corredoras de fora do país, que somam 11 conquistas contra sete das representantes nacionais.

No ano passado, o queniano Nicolas Kosgei e a brasileira Patricia Martins foram os vencedores da 17ª edição da Meia Maratona Internacional de São Paulo. Kosgei completou os 21 km de um percurso bastante técnico com o tempo de 1h09min, e Patricia garantiu a vitória com o tempo de 1h22min34s.

Kits

A retirada de kits, como no ano passado, será em dois pontos e o atleta somente poderá fazer no local que escolheu no ato da inscrição. Não haverá entrega de kit no dia e nem após a competição. Os locais e horários são os seguintes: