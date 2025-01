Juventus se reforça para a reta final da temporada

?????? pic.twitter.com/2WuT4RVyAi

Além do lateral português, que faz exames na equipe, a Juventus encaminha a contratação do atacante Kolo Muani, do Paris-Saint Germain. Segundo a Gazzetta dello Sport, o jogador francês irá para a equipe por empréstimo até o final da temporada, sem opção de compra.

A expectativa de Thiago Motta é de que ambos os reforços estejam disponíveis neste sábado, no clássico contra o Milan, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Apesar de invicta, a Velha Senhora ocupa apenas a 5ª colocação, somando 13 empates em 20 jogos. Com 34 pontos, 14 atrás do líder Napoli, a Juventus busca uma recuperação na liga.

Anteriormente hegemônico no Campeonato Italiano, com nove conquistas consecutivas, a Velha Senhora amarga quatro temporadas sem o título nacional, vencido pela última vez em 2020. Embora tenha vencido a Copa da Itália em 2021 e 2024, a falta de competitividade do time na liga nacional irrita os torcedores.