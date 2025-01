De virada, Cruzeiro ganha da Portuguesa e avança às oitavas da Copinha

O Cruzeiro garantiu vaga nas oitavas de final da Copinha nesta terça-feira, ao vencer a Portuguesa de virada, por 3 a 1, no estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. Davi abriu o placar para Lusa, mas Kaique Kenji, Fernando e Filipe Melere viraram para o Cabuloso.

Com a classificação, o Cruzeiro manteve a invencibilidade no torneio, com, agora, três vitórias e dois empates. A Portuguesa, por sua vez, se despede da Copinha com três vitórias, um empate e uma derrota.

O time mineiro irá enfrentar o Bahia nas oitavas de final do torneio. A data da partida ainda não foi definida.