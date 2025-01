Como paixão do filho e ligação de Zubeldía ajudaram a levar Oscar ao São Paulo

Oscar está de volta ao São Paulo. O meio-campista foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, em Orlando, nos EUA, onde o elenco realiza pré-temporada, e explicou por que decidiu retornar ao clube que o revelou.

A paixão do seu filho, Caio, pelo São Paulo teve grande influência em sua decisão. O garoto, torcedor do Tricolor, se acostumou a visitar o Morumbis com o pai nas férias e agora terá o privilégio de frequentar de forma mais assídua o estádio, fortalecendo ainda mais seus laços com o time do coração.

"Fui no Morumbi ano passado com meu filho. Ver esse calor da torcida... como é gostoso assistir um jogo no Morumbi. Meu filho ama muito ir ao Morumbi. Toda vez que a gente vinha de férias para o Brasil, tinha que levá-lo ao estádio. Ele foi um peso muito importante para essa volta, para eu realizar o sonho de novamente vestir essa camisa, como queria ter vestido no passado. Espero mostrar meu futebol aqui", disse Oscar, que vestirá a camisa 8 do São Paulo.