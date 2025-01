Cintra festeja estreia entre profissionais do Fluminense e volta à Copinha "com mais vontade"

O zagueiro Gustavo Cintra viveu dias agitados com a camisa do Fluminense. O atleta, que está no elenco que disputa a Copinha, foi convocado para defender a equipe principal no Campeonato Carioca. Aos 19 anos, estreou como profissional no empate por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa-RJ, na noite deste domingo, em Moça Bonita.

"Fiquei muito feliz de estrear pelo Fluminense, porque estou aqui desde os dez anos. É minha casa, onde me sinto bem e conheço todo mundo. Sempre quis honrar o clube. Lutei muito e consegui. Claro que é só o começo, uma estreia de alguns minutos, mas vou continuar trabalhando para ganhar mais oportunidades e chegar lá", destacou.