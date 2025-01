Inter de Milão vence Venezia e alcança a vice-liderança do Italiano

A Inter de Milão retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Bologna, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Stadio Giuseppe Meazza. Já no próximo domingo, pela 21ª rodada, o Venezia visita o Parma, no Estádio Ennio Tardini. A partida acontece às 11h.

O gol

Logo aos 16 minutos da primeira etapa, Matteo Darmian abriu o placar. O atleta aproveitou a sobra dentro da área e completou para as redes. O VAR ainda checou para ver se não houve impedimento no lance.