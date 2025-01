Tiquinho Soares chega ao CT do Santos para realizar exames e assinar contrato

Tiquinho perdeu espaço na equipe carioca ao longo da última temporada devido a chegada de Igor Jesus e o crescimento de Júnior Santos e Savarino. Foram nove gols e oito assistências em 53 jogos pela equipe em 2024.

No Santos, atualmente dirigido pelo técnico Pedro Caixinha, o atacante brigará por espaço com Wendel Silva, Luca Meirelles e Yusupha Njie. Ainda há Julio Furch, mas o argentino, por enquanto, não está nos planos da nova comissão técnica.

Além de Tiquinho, o Santos também já entrou em acordo com os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral direito Leo Godoy e os meias Thaciano e Barreal. Apenas os dois primeiros foram anunciados.

O Peixe estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).