Conheça a função de cada integrante da comissão técnica de Caixinha no Santos

O braço direito do treinador é Pedro Malta. Os dois estão juntos há muito tempo. O português de 44 anos já carrega uma boa experiência no futebol e é um dos que tem mais atribuições no dia a dia.

"O Pedro Malta é o auxiliar, foi meu aluno, trabalha comigo há muito tempo. Já trabalhava comigo em 2004. Ele formou na área de análise do jogo, tem o nível 3 da Uefa e mestrado em treino de alto rendimento. O foco dele é na análise do jogo, trabalha muito individualmente, é um dos responsáveis da bola parada e aquele com maior relação com o departamento de análise de rendimento", apontou o comandante.

José Pratas, por sua vez, está trabalhando pela primeira vez com Caixinha. Ele tem 42 anos e também é de Portugal.

"O José Pratas se junta pela primeira vez, foi meu aluno ao mesmo tempo do Pedro. Participou do scout do Sporting também. Teve um percurso diferente, é doutorado em futebol e foi auxiliar na Europa e Ásia. Foi até treinador principal e desenvolveu tarefas em nível acadêmico em Lisboa", disse o técnico.

Já José Belman será o preparador de goleiros. O espanhol de 53 anos assume a função de Arzul, mandado embora no começo deste ano.